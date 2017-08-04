Регистрация

Универсидад де Чили — Депортес Темуко прогноз и ставки от специалиста 05.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Динамо Мн 03.08 18:00 по МСК. Ларнака #
Открыть доступ

Открывать программу в ответных матчах полуфинала квалификации Лиги Европы будут минское «Динамо» и кипрский АЕК
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Лех 03.08 21:15 по МСК. Утрехт #
Открыть доступ

После баталий в Лиге Чемпионов подошло время определить финалистов квалификации в Лиге Европы. В Познани местный «Лех» будет принимать голландский «Утрехт»
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Алтах 03.08 21:30 по МСК. Гент #
Открыть доступ

В Бельгии фаворит "Гент" не сумел победить "Альтах Рейндорф". Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Австрии
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Паниониос 03.08 22:00 по МСК. Маккаби #
Открыть доступ

Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
до начала:
# АК Хорсенс 04.08 20:00 по МСК. Силькеборг ИФ #
Открыть доступ

Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Монако 04.08 21:45 по МСК. Тулуза #
Открыть доступ

Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Универсидад де Чили — Депортес Темуко прогноз и ставки от специалиста 05.08.17

Футболисты клуба Депортес Темуко не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 05-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Универсидад де Чили – Депортес Темуко идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 03:00 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Универсидад де Чили – Депортес Темуко практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Универсидад де Чили на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Универсидад де Чили потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Универсидад де Чили в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Депортес Темуко сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Депортес Темуко имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Депортес Темуко покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Универсидад де Чили – Депортес Темуко являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Атлетико Паранаэнсе — Аваи прогноз и ставки от специалиста 04.08.17
Кевийи Руан — Сошо прогноз специалиста 04.08.17
Минерос де Гуаяна — Замора прогноз профессионала на матч 05.08.17
Стандард — Генк прогноз специалиста 04.08.17
Бур-ан-Бресс Перонна — Бастия прогноз профессионала на матч 04.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 