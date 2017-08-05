Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Динамо Мн
|03.08 18:00 по МСК.
|Ларнака
Открывать программу в ответных матчах полуфинала квалификации Лиги Европы будут минское «Динамо» и кипрский АЕК
|Лех
|03.08 21:15 по МСК.
|Утрехт
После баталий в Лиге Чемпионов подошло время определить финалистов квалификации в Лиге Европы. В Познани местный «Лех» будет принимать голландский «Утрехт»
|Алтах
|03.08 21:30 по МСК.
|Гент
В Бельгии фаворит "Гент" не сумел победить "Альтах Рейндорф". Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Австрии
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
История противостояния Тихуана – Монтеррей длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тихуана одержал 51 победу, а на счету ФК Монтеррей 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 05:00.
Футбольный клуб Тихуана среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Монтеррей выставили 4.1.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Тихуана на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Тихуана потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Тихуана в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Монтеррей построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Монтеррей выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Тихуана – Монтеррей не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Тихуана – Монтеррей являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq