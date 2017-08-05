Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Динамо Мн
|03.08 18:00 по МСК.
|Ларнака
Открывать программу в ответных матчах полуфинала квалификации Лиги Европы будут минское «Динамо» и кипрский АЕК
|Лех
|03.08 21:15 по МСК.
|Утрехт
После баталий в Лиге Чемпионов подошло время определить финалистов квалификации в Лиге Европы. В Познани местный «Лех» будет принимать голландский «Утрехт»
|Алтах
|03.08 21:30 по МСК.
|Гент
В Бельгии фаворит "Гент" не сумел победить "Альтах Рейндорф". Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Австрии
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 05.08.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Фулхэм и Норвич. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Норвич сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Фулхэм. Начало данной игры произойдет в 17:00 по московскому времени.
Гости футбольного поединка Фулхэм – Норвич получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.
По меркам национального чемпионата Фулхэм это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Фулхэм является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Фулхэм пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Норвич прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Норвич сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Норвич в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Фулхэм – Норвич, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq