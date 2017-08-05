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|Динамо Мн
|03.08 18:00 по МСК.
|Ларнака
Открывать программу в ответных матчах полуфинала квалификации Лиги Европы будут минское «Динамо» и кипрский АЕК
|Лех
|03.08 21:15 по МСК.
|Утрехт
После баталий в Лиге Чемпионов подошло время определить финалистов квалификации в Лиге Европы. В Познани местный «Лех» будет принимать голландский «Утрехт»
|Алтах
|03.08 21:30 по МСК.
|Гент
В Бельгии фаворит "Гент" не сумел победить "Альтах Рейндорф". Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Австрии
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 05.08.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Шеффилд Юнайтед и Брентфорд. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Шеффилд Юнайтед, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 17:00.
Букмекеры считают фаворитом поединка Шеффилд Юнайтед – Брентфорд гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.
Если раньше футбольный клуб Шеффилд Юнайтед ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Шеффилд Юнайтед в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Шеффилд Юнайтед стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Сейчас футбольный клуб Брентфорд пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Брентфорд одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Брентфорд забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Шеффилд Юнайтед – Брентфорд встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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