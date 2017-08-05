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|Динамо Мн
|03.08 18:00 по МСК.
|Ларнака
Открывать программу в ответных матчах полуфинала квалификации Лиги Европы будут минское «Динамо» и кипрский АЕК
|Лех
|03.08 21:15 по МСК.
|Утрехт
После баталий в Лиге Чемпионов подошло время определить финалистов квалификации в Лиге Европы. В Познани местный «Лех» будет принимать голландский «Утрехт»
|Алтах
|03.08 21:30 по МСК.
|Гент
В Бельгии фаворит "Гент" не сумел победить "Альтах Рейндорф". Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Австрии
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
Эксперты Betfaq подготовили прогноз со средним коэффициентом и высокими шансами на успех
|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
История противостояния Злин – Збройовка Брно длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Злин одержал 51 победу, а на счету ФК Збройовка Брно 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 18:00.
Поставить на хозяев матча Злин – Збройовка Брно можно по коэффициенту 1.95, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.45.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Злин слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Злин был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Злин выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Збройовка Брно сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Збройовка Брно имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Збройовка Брно покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Ставить на матч Злин – Збройовка Брно лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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