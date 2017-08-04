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|Динамо Мн
|03.08 18:00 по МСК.
|Ларнака
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|Лех
|03.08 21:15 по МСК.
|Утрехт
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|Алтах
|03.08 21:30 по МСК.
|Гент
В Бельгии фаворит "Гент" не сумел победить "Альтах Рейндорф". Судьба путевки в следующий раунд Лиги Европы решится в Австрии
|Паниониос
|03.08 22:00 по МСК.
|Маккаби
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|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
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|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
Главный арбитр матча Метрополитанос – Депортиво Лара в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 05-го августа 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Депортиво Лара на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Депортиво Лара – девять против двух.
В футбольном поединке Метрополитанос – Депортиво Лара букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Метрополитанос на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Метрополитанос потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Метрополитанос в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Депортиво Лара сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Депортиво Лара имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Депортиво Лара покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Метрополитанос – Депортиво Лара встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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