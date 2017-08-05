Лондрина — Вила Нова прогноз профессионала на матч 05.08.17

Футболисты клуба Лондрина готовятся до 05.08.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Вила Нова. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Лондрина – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Поставить на хозяев матча Лондрина – Вила Нова можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

Свой последний матч клуб Лондрина провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Лондрина крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Последний матч футбольного клуба Вила Нова прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Вила Нова находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Вила Нова в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

На поединок Лондрина – Вила Нова идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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