Депортиво Тачира — Атлетико Венесуэла прогноз профессионала 06.08.17

Футболисты клуба Атлетико Венесуэла не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 06-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Депортиво Тачира – Атлетико Венесуэла идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 00:00 по МСК.

Поставить на хозяев матча Депортиво Тачира – Атлетико Венесуэла можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Депортиво Тачира отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Депортиво Тачира еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Депортиво Тачира пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Атлетико Венесуэла. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Атлетико Венесуэла продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Атлетико Венесуэла крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Депортиво Тачира – Атлетико Венесуэла являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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