Альянса Лима — Универсидад Сан Мартин: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Перу 06.08.17

Футболисты клуба Универсидад Сан Мартин не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 06-го августа 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Альянса Лима – Универсидад Сан Мартин идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 04:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Альянса Лима – Универсидад Сан Мартин определились с коэффициентами. На ФК Альянса Лима выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Альянса Лима получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Альянса Лима из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Альянса Лима выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Альянса Лима – Универсидад Сан Мартин у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Универсидад Сан Мартин сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Универсидад Сан Мартин имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Универсидад Сан Мартин покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Так как хозяева поединка Альянса Лима – Универсидад Сан Мартин сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Альянса Лима.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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