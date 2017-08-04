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Футболисты клуба Колорадо готовятся до 06-го августа, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Ванкувер. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 05:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Колорадо – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Колорадо – Ванкувер коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Колорадо не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Колорадо уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
На выезде футбольный клуб Ванкувер выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Ванкувер выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Ванкувер добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Колорадо и Ванкувер, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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