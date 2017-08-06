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06.08.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Реал Солт-Лейк – Хьюстон. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Реал Солт-Лейк, а вот игроки ФК Хьюстон смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 05:00 по МСК.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Реал Солт-Лейк – Хьюстон коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Реал Солт-Лейк слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Реал Солт-Лейк был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Реал Солт-Лейк выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
На выезде футбольный клуб Хьюстон выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Хьюстон выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Хьюстон добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Учитывая статистику личных встреч Реал Солт-Лейк – Хьюстон, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Хьюстон еще не разу не проигрывал в два мяча.
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