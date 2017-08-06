Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Аяччо
|04.08 21:00 по МСК.
|Брест
Медленно, но верно, раскручивается маховик во французской Лиге 2, сейчас пришло время второго тура. Для «Аяччо» игра с «Брестом» станет первой на своем поле, будем разбираться, чьи шансы выше.
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
|Эребру
|05.08 19:00 по МСК.
|Эльфсборг
Анализируем матч Чемпионата Швеции. Имеющиеся факты указывают на выбор достойной ставки
|Тюн
|05.08 20:00 по МСК.
|ФК Базель
Чемпионат Швейцарии. Как изменился Базель в летнее межсезонье и что это может значить?
|Сундсваль
|06.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Чемпионат Швеции. Борющийся за выживание Хальмстад принимает участника Лиги Европы Эстерсунд
|Арка
|07.08 19:00 по МСК.
|Корона
Поединок Арка - Корона завершает программу 4-го тура Чемпионата Польши
|Сендерюске
|07.08 20:00 по МСК.
|Орхус
Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
Болельщики 06.08.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Высочина Йиглава и Словацко. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 17:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Высочина Йиглава – Словацко коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.
Футбольный клуб Высочина Йиглава в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Высочина Йиглава сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Высочина Йиглава выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Высочина Йиглава не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Словацко постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
В футбольном поединке Высочина Йиглава – Словацко эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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