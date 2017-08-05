Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Аяччо
|04.08 21:00 по МСК.
|Брест
Медленно, но верно, раскручивается маховик во французской Лиге 2, сейчас пришло время второго тура. Для «Аяччо» игра с «Брестом» станет первой на своем поле, будем разбираться, чьи шансы выше.
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
|Эребру
|05.08 19:00 по МСК.
|Эльфсборг
Анализируем матч Чемпионата Швеции. Имеющиеся факты указывают на выбор достойной ставки
|Тюн
|05.08 20:00 по МСК.
|ФК Базель
Чемпионат Швейцарии. Как изменился Базель в летнее межсезонье и что это может значить?
|Сундсваль
|06.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Чемпионат Швеции. Борющийся за выживание Хальмстад принимает участника Лиги Европы Эстерсунд
|Арка
|07.08 19:00 по МСК.
|Корона
Поединок Арка - Корона завершает программу 4-го тура Чемпионата Польши
|Сендерюске
|07.08 20:00 по МСК.
|Орхус
Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
В 17:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Неман – Ислочь. Футбольный поединок запланировали на 06 августа, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Футбольный клуб Неман среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Ислочь выставили 4.1.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Неман на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Неман потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Неман в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Ислочь постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Между командами Неман и Ислочь всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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основатель проекта Betfaq