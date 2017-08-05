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|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Аяччо
|04.08 21:00 по МСК.
|Брест
Медленно, но верно, раскручивается маховик во французской Лиге 2, сейчас пришло время второго тура. Для «Аяччо» игра с «Брестом» станет первой на своем поле, будем разбираться, чьи шансы выше.
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
|Эребру
|05.08 19:00 по МСК.
|Эльфсборг
Анализируем матч Чемпионата Швеции. Имеющиеся факты указывают на выбор достойной ставки
|Тюн
|05.08 20:00 по МСК.
|ФК Базель
Чемпионат Швейцарии. Как изменился Базель в летнее межсезонье и что это может значить?
|Сундсваль
|06.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
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|Арка
|07.08 19:00 по МСК.
|Корона
Поединок Арка - Корона завершает программу 4-го тура Чемпионата Польши
|Сендерюске
|07.08 20:00 по МСК.
|Орхус
Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
История противостояния Торпедо-БелАЗ – Слуцк длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Торпедо-БелАЗ одержал 51 победу, а на счету ФК Слуцк 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 06 августа и по московскому времени его начало будет в 17:00.
Футбольный клуб Торпедо-БелАЗ среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Слуцк выставили 4.2.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Торпедо-БелАЗ уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Торпедо-БелАЗ сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Торпедо-БелАЗ не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Слуцк. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Слуцк продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Слуцк крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
В матче Торпедо-БелАЗ – Слуцк довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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