Торпедо-БелАЗ — Слуцк прогноз и ставки от специалиста 06.08.17

История противостояния Торпедо-БелАЗ – Слуцк длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Торпедо-БелАЗ одержал 51 победу, а на счету ФК Слуцк 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 06 августа и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Футбольный клуб Торпедо-БелАЗ среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Слуцк выставили 4.2.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Торпедо-БелАЗ уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Торпедо-БелАЗ сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Торпедо-БелАЗ не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Слуцк. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Слуцк продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Слуцк крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

В матче Торпедо-БелАЗ – Слуцк довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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