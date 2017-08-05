Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Аяччо
|04.08 21:00 по МСК.
|Брест
Медленно, но верно, раскручивается маховик во французской Лиге 2, сейчас пришло время второго тура. Для «Аяччо» игра с «Брестом» станет первой на своем поле, будем разбираться, чьи шансы выше.
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
|Эребру
|05.08 19:00 по МСК.
|Эльфсборг
Анализируем матч Чемпионата Швеции. Имеющиеся факты указывают на выбор достойной ставки
|Тюн
|05.08 20:00 по МСК.
|ФК Базель
Чемпионат Швейцарии. Как изменился Базель в летнее межсезонье и что это может значить?
|Сундсваль
|06.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Чемпионат Швеции. Борющийся за выживание Хальмстад принимает участника Лиги Европы Эстерсунд
|Арка
|07.08 19:00 по МСК.
|Корона
Поединок Арка - Корона завершает программу 4-го тура Чемпионата Польши
|Сендерюске
|07.08 20:00 по МСК.
|Орхус
Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
06-го августа 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Люцерн – Грассхопперс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Люцерн, а вот игроки ФК Грассхопперс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 17:00 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Люцерн – Грассхопперс неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.
На своем поле футбольный клуб Люцерн не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Люцерн находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Люцерн в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Грассхопперс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Грассхопперс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Грассхопперс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Так как хозяева поединка Люцерн – Грассхопперс сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Люцерн.
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