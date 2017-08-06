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|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Аяччо
|04.08 21:00 по МСК.
|Брест
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|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
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|Эребру
|05.08 19:00 по МСК.
|Эльфсборг
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|Тюн
|05.08 20:00 по МСК.
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|06.08 16:00 по МСК.
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|07.08 20:00 по МСК.
|Орхус
Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
Болельщики 06.08.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Янг Бойз и Лозанна. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 17:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Янг Бойз – Лозанна неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
Свой последний матч клуб Янг Бойз провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Янг Бойз крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
За последние четыре недели футбольному клубу Лозанна пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Лозанна находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Лозанна намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Лозанна в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
В матче Янг Бойз – Лозанна довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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