Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|АК Хорсенс
|04.08 20:00 по МСК.
|Силькеборг ИФ
Есть надежный вариант в Чемпионате Дании. Ставка с подстраховкой. Кому нужно - можно ознакомиться
|Аяччо
|04.08 21:00 по МСК.
|Брест
Медленно, но верно, раскручивается маховик во французской Лиге 2, сейчас пришло время второго тура. Для «Аяччо» игра с «Брестом» станет первой на своем поле, будем разбираться, чьи шансы выше.
|Монако
|04.08 21:45 по МСК.
|Тулуза
Новый сезон Чемпионата Франции стартует в Монако. Действующий чемпион принимает Тулузу.
|Эребру
|05.08 19:00 по МСК.
|Эльфсборг
Анализируем матч Чемпионата Швеции. Имеющиеся факты указывают на выбор достойной ставки
|Тюн
|05.08 20:00 по МСК.
|ФК Базель
Чемпионат Швейцарии. Как изменился Базель в летнее межсезонье и что это может значить?
|Сундсваль
|06.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Чемпионат Швеции. Борющийся за выживание Хальмстад принимает участника Лиги Европы Эстерсунд
|Арка
|07.08 19:00 по МСК.
|Корона
Поединок Арка - Корона завершает программу 4-го тура Чемпионата Польши
|Сендерюске
|07.08 20:00 по МСК.
|Орхус
Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
В 17:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Оденсе – Ольборг. Футбольный поединок запланировали на 06-го августа 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Оденсе – Ольборг определились с коэффициентами. На ФК Оденсе выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Оденсе отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Оденсе еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Оденсе пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Ольборг уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Ольборг практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Ольборг демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Оденсе и Ольборг, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq