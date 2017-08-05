Депортиво Пасто — Америка Де Кали прогноз специалиста 06.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 06 августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Депортиво Пасто и Америка Де Кали. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Америка Де Кали сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Депортиво Пасто. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Депортиво Пасто – Америка Де Кали, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

Футбольный клуб Депортиво Пасто в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Депортиво Пасто сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Депортиво Пасто выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Депортиво Пасто не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Америка Де Кали может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Америка Де Кали надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Америка Де Кали имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Хозяева матча Депортиво Пасто – Америка Де Кали предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Депортиво Пасто больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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