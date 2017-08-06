Нафтан — Динамо Минск: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 07 августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Нафтан и Динамо Минск. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Динамо Минск сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Нафтан. Начало данной игры произойдет в 17:00 по московскому времени.

Гости поединка Нафтан – Динамо Минск от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

В этом сезоне футбольный клуб Нафтан только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Нафтан пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Нафтан хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

За последние четыре недели футбольному клубу Динамо Минск пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Динамо Минск находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Динамо Минск намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Динамо Минск в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Нафтан – Динамо Минск, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Динамо Минск еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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