Сённерьюск — Орхус прогноз и ставки от профессионала 07.08.17

Главный арбитр матча Сённерьюск – Орхус в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 07-го августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Орхус на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Орхус – девять против двух.

Ставки на футбольную встречу Сённерьюск – Орхус уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сённерьюск использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сённерьюск, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сённерьюск выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Орхус уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Орхус практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Орхус демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Сённерьюск – Орхус, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Орхус.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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