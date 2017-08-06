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Разбираем матч Чемпионата Дании. Эксперты Betfaq вынесли свой вердикт
В последнем противостоянии Норрчепинг – АФК Эскильстуна свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 07-го августа 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Норрчепинг обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Норрчепинг – АФК Эскильстуна определились с коэффициентами. На ФК Норрчепинг выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Норрчепинг существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Норрчепинг проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Норрчепинг никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
На выезде футбольный клуб АФК Эскильстуна выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле АФК Эскильстуна выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба АФК Эскильстуна добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Хозяева матча Норрчепинг – АФК Эскильстуна предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Норрчепинг больше 1.5 гола.
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