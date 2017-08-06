Флуминенсе — Атлетико Гойаниенсе: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 08.08.17

История противостояния Флуминенсе – Атлетико Гойаниенсе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Флуминенсе одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетико Гойаниенсе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 08 августа и по московскому времени его начало будет в 02:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Флуминенсе – Атлетико Гойаниенсе коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

В прошлом поединке футбольного клуба Флуминенсе основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Флуминенсе будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Флуминенсе есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Атлетико Гойаниенсе пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Атлетико Гойаниенсе находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Атлетико Гойаниенсе намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Атлетико Гойаниенсе в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Флуминенсе – Атлетико Гойаниенсе, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Атлетико Гойаниенсе.

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