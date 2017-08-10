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Гремио — Годой Крус прогноз специалиста на матч 10.08.17

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Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
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# Энергия 08.08 11:00 по МСК. Анжи #
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Гремио — Годой Крус прогноз специалиста на матч 10.08.17

Личная встреча между футбольными клубами Гремио и Годой Крус назначена на 10.08.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Гремио. По Москве начало данной игры в 01:15.

Самый большой коэффициент в матче Гремио – Годой Крус идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Гремио на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Гремио потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Гремио в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Годой Крус пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Годой Крус находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Годой Крус намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Годой Крус в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Гремио – Годой Крус на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Годой Крус, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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