Понте-Прета — Флуминенсе прогноз и ставки от профессионала 10.08.17

В 02:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Понте-Прета – Флуминенсе. Футбольный поединок запланировали на 10-го августа, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

В футбольном поединке Понте-Прета – Флуминенсе букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

На своем поле футбольный клуб Понте-Прета не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Понте-Прета находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Понте-Прета в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Флуминенсе построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Флуминенсе выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Понте-Прета – Флуминенсе не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Понте-Прета – Флуминенсе являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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