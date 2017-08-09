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История противостояния Тяньцзинь Сунцзян – Бэйцзин Гоань длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тяньцзинь Сунцзян одержал 51 победу, а на счету ФК Бэйцзин Гоань 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10-го августа 2017 года и по московскому времени его начало будет в 14:35.
Букмекеры считают фаворитом поединка Тяньцзинь Сунцзян – Бэйцзин Гоань гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.
На своем поле футбольный клуб Тяньцзинь Сунцзян не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Тяньцзинь Сунцзян находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Тяньцзинь Сунцзян в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Бэйцзин Гоань может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Бэйцзин Гоань надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Бэйцзин Гоань имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Тяньцзинь Сунцзян – Бэйцзин Гоань, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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