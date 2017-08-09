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История противостояния Хэбэй Илиньшаньчжуан – Шанхай СИПГ длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан одержал 51 победу, а на счету ФК Шанхай СИПГ 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 10-го августа 2017 года и по московскому времени его начало будет в 14:35.
В футбольном поединке Хэбэй Илиньшаньчжуан – Шанхай СИПГ букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Хэбэй Илиньшаньчжуан в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Последний матч футбольного клуба Шанхай СИПГ прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Шанхай СИПГ находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Шанхай СИПГ в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
На поединок Хэбэй Илиньшаньчжуан – Шанхай СИПГ идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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