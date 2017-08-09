Сан-Лоренсо — Эмелек: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.08.17

В последнем противостоянии Сан-Лоренсо – Эмелек свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 11-го августа 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:45. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Сан-Лоренсо обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости футбольного поединка Сан-Лоренсо – Эмелек получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Сан-Лоренсо отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Сан-Лоренсо еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Сан-Лоренсо пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Эмелек в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Эмелек демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Эмелек забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Эмелек имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Сан-Лоренсо и Эмелек, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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