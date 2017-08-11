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Сантос — Атлетико Паранаэнсе прогноз специалиста 11.08.17

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Сантос — Атлетико Паранаэнсе прогноз специалиста 11.08.17

В 03:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Сантос – Атлетико Паранаэнсе, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 11.08.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Сантос сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Сантос – Атлетико Паранаэнсе коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

В этом сезоне футбольный клуб Сантос только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Сантос пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Сантос хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В этом сезоне у футбольного клуба Атлетико Паранаэнсе совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Атлетико Паранаэнсе находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Атлетико Паранаэнсе выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Атлетико Паранаэнсе в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Сантос – Атлетико Паранаэнсе встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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