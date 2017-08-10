Силькеборг — Элит 3000: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.08.17

11 августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Силькеборг – Элит 3000. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Силькеборг, а вот игроки ФК Элит 3000 смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:00 по МСК.

Гости поединка Силькеборг – Элит 3000 от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.

По меркам национального чемпионата Силькеборг это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Силькеборг является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Силькеборг пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Элит 3000 может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Элит 3000 надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Элит 3000 имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Ставить на матч Силькеборг – Элит 3000 лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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