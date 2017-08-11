Эссен — Боруссия М прогноз специалиста 11.08.17

История противостояния Эссен – Боруссия М длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Эссен одержал 51 победу, а на счету ФК Боруссия М 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11 августа и по московскому времени его начало будет в 21:45.

Если футбольные клубы Эссен и Боруссия М в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

Футбольный клуб Эссен в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Эссен сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Эссен выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Эссен не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Боруссия М имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Боруссия М демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Боруссия М продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Боруссия М в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Эссен и Боруссия М, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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