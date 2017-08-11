Арсенал — Лестер: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 11.08.17

11 августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Арсенал – Лестер. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Арсенал, а вот игроки ФК Лестер смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Арсенал – Лестер идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Арсенал не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Арсенал уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

На выезде футбольный клуб Лестер выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Лестер выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Лестер добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча Арсенал – Лестер на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Лестер, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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