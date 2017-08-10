Спортинг — Сетубал: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.08.17

Хозяев матча Спортинг – Сетубал 11 августа ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 22:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекеры считают фаворитом поединка Спортинг – Сетубал гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.

Свой последний матч клуб Спортинг провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Спортинг крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Сетубал сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Сетубал имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Сетубал покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Так как хозяева поединка Спортинг – Сетубал сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Спортинг.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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