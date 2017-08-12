Пуэбла — Тихуана прогноз специалиста 12.08.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 12-го августа, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Пуэбла и Тихуана. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Пуэбла, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:00.

Ставки на футбольную встречу Пуэбла – Тихуана уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Свой последний матч клуб Пуэбла провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Пуэбла крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

За последние четыре недели футбольному клубу Тихуана пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Тихуана находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Тихуана намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Тихуана в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Пуэбла – Тихуана на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Тихуана, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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