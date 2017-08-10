Регистрация

Толима — Атлетико Уила прогноз и ставки от специалиста 12.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Финляндия футбол: Финляндия – Вейккауслига
до начала:
# РоПС 10.08 18:30 по МСК. Мариехамн #
Открыть доступ

Самый высокий коэффициент дня эксперты Betfaq приметили в Чемпионате Финляндии
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Терек 10.08 20:00 по МСК. Краснодар #
Открыть доступ

Главный тренер Ахмата Олег Кононов встретится против своего бывшего клуба - Краснодара
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Орлеанс 11.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Легия 11.08 21:30 по МСК. Пяст #
Открыть доступ

Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Толима — Атлетико Уила прогноз и ставки от специалиста 12.08.17

Болельщики 12 августа ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Толима и Атлетико Уила. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 03:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Толима – Атлетико Уила, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

Две недели назад футбольный клуб Толима получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Толима из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Толима выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Толима – Атлетико Уила у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

На выезде футбольный клуб Атлетико Уила выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Атлетико Уила выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Атлетико Уила добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Хозяева матча Толима – Атлетико Уила предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Толима больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Шамбли — Лез Эрбье прогноз профессионала на матч 11.08.17
Динамо Киев — Звезда прогноз профессионала на матч 11.08.17
Лахти — Интер Турку: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Финляндии 10.08.17
ЦРФСО — Муром: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 11.08.17
Треллеборг — Дегерфорс прогноз специалиста 10.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 