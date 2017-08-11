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Главный арбитр матча Арминия – Фортуна Дюссельдорф в 19:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 12 августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Фортуна Дюссельдорф на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Фортуна Дюссельдорф – девять против двух.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Арминия – Фортуна Дюссельдорф неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Арминия отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Арминия еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Арминия пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Фортуна Дюссельдорф построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Фортуна Дюссельдорф выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Арминия – Фортуна Дюссельдорф не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Арминия и Фортуна Дюссельдорф, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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