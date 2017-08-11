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|Терек
|10.08 20:00 по МСК.
|Краснодар
Главный тренер Ахмата Олег Кононов встретится против своего бывшего клуба - Краснодара
|ФК Вадуц
|10.08 21:00 по МСК.
|Винтертур
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|Орлеанс
|11.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
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|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
Главный арбитр матча Брайтон – Манчестер Сити в 19:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 12 августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Манчестер Сити на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Манчестер Сити – девять против двух.
Поставить на хозяев матча Брайтон – Манчестер Сити можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Брайтон не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Брайтон уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Последний матч футбольного клуба Манчестер Сити прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Манчестер Сити находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Манчестер Сити в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Брайтон – Манчестер Сити, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Манчестер Сити.
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