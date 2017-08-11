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Копенгаген — Хорсенс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 12.08.17

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Копенгаген — Хорсенс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 12.08.17

В последнем противостоянии Копенгаген – Хорсенс свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 12 августа у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Копенгаген обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Копенгаген среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Хорсенс выставили 4.4.

Футбольный клуб Копенгаген в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Копенгаген сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Копенгаген выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Копенгаген не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба Хорсенс прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Хорсенс находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Хорсенс в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Копенгаген – Хорсенс, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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