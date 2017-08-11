Регистрация

Акхисар Беледийе — Сивасспор прогноз и ставки от специалиста 12.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
до начала:
# Терек 10.08 20:00 по МСК. Краснодар #
Открыть доступ

Главный тренер Ахмата Олег Кононов встретится против своего бывшего клуба - Краснодара
Швейцария футбол: Швейцария – Чаллэндж Лига
до начала:
# ФК Вадуц 10.08 21:00 по МСК. Винтертур #
Открыть доступ

Первый дивизион швейцарского футбола не самый популярный для ставок, но если есть хороший вариант, неважно к какой лиге он относится
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Орлеанс 11.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Легия 11.08 21:30 по МСК. Пяст #
Открыть доступ

Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Халл 12.08 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
Открыть доступ

Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Акхисар Беледийе — Сивасспор прогноз и ставки от специалиста 12.08.17

Футболисты клуба Сивасспор не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 12 августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Акхисар Беледийе – Сивасспор идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Акхисар Беледийе – Сивасспор, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

В этом сезоне футбольный клуб Акхисар Беледийе только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Акхисар Беледийе пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Акхисар Беледийе хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Сивасспор постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Акхисар Беледийе – Сивасспор, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Шоле — Ред Стар 93: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Франции 11.08.17
Силькеборг — Элит 3000: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.08.17
Зюльте-Варегем — Брюгге: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бельгии 11.08.17
Динамо Брянск — Сокол прогноз и ставки от профессионала 11.08.17
Челябинск — Мордовия прогноз специалиста на матч 11.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 