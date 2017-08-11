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|Терек
|10.08 20:00 по МСК.
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|ФК Вадуц
|10.08 21:00 по МСК.
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|12.08 17:00 по МСК.
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Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
В рамках национального первенства пройдет поединок Генчлербирлии – Кардемир Карабюк, который будет сыгран между командами в 12-го августа. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Кардемир Карабюк – две победы против одного поражения.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Генчлербирлии – Кардемир Карабюк, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Генчлербирлии слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Генчлербирлии был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Генчлербирлии выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Кардемир Карабюк построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Кардемир Карабюк выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Генчлербирлии – Кардемир Карабюк не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Учитывая статистику личных встреч Генчлербирлии – Кардемир Карабюк, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Кардемир Карабюк еще не разу не проигрывал в два мяча.
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