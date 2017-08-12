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|Орлеанс
|11.08 21:00 по МСК.
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|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
|Пяст
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|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
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Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
Главный арбитр матча Филадельфия – Монреаль в 03:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 13-го августа 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Монреаль на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Монреаль – девять против двух.
Гости поединка Филадельфия – Монреаль от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Филадельфия отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Филадельфия еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Филадельфия пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Монреаль имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Монреаль демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Монреаль продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Монреаль в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Филадельфия – Монреаль, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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