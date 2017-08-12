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Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
История противостояния СКА-Хабаровск – Рубин длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб СКА-Хабаровск одержал 51 победу, а на счету ФК Рубин 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 13-го августа и по московскому времени его начало будет в 11:00.
Гости поединка СКА-Хабаровск – Рубин от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб СКА-Хабаровск отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома СКА-Хабаровск еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном СКА-Хабаровск пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В этом сезоне у футбольного клуба Рубин совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Рубин находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Рубин выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Рубин в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
В футбольном поединке СКА-Хабаровск – Рубин эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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