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Чанчунь Ятай — Яньбянь прогноз специалиста 13.08.17

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Чанчунь Ятай — Яньбянь прогноз специалиста 13.08.17

Футболисты клуба Чанчунь Ятай готовятся до 13-го августа 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Яньбянь. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 11:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Чанчунь Ятай – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Чанчунь Ятай – Яньбянь, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Чанчунь Ятай основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Чанчунь Ятай будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Чанчунь Ятай есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

На выезде футбольный клуб Яньбянь выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Яньбянь выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Яньбянь добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

На поединок Чанчунь Ятай – Яньбянь идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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