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Вегальта Сендай — Хиросима прогноз и ставки от специалиста 13.08.17

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Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Орлеанс 11.08 21:00 по МСК. Аяччо #
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Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Легия 11.08 21:30 по МСК. Пяст #
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Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
АТП теннис: АТП – Одиночные – Монреаль, Канада
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# Роберто Баутиста 11.08 21:30 по МСК. Роджер Федерер #
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Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Халл 12.08 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
до начала:
# Хаммарбю 13.08 16:00 по МСК. Эстерсунд #
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Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Ильичевец 13.08 17:00 по МСК. Карпаты #
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"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
Польша футбол: Польша – Экстракласа
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# Погон 14.08 19:00 по МСК. Лехия #
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В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
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# Волеренга 14.08 20:00 по МСК. Тромсе #
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Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
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# Карабах 15.08 19:00 по МСК. Копенгаген #
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Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
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Прогноз от наших экспертов
Вегальта Сендай — Хиросима прогноз и ставки от специалиста 13.08.17

Главный арбитр матча Вегальта Сендай – Хиросима в 13:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 13-го августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Хиросима на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Хиросима – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Вегальта Сендай – Хиросима, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

Если раньше футбольный клуб Вегальта Сендай ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Вегальта Сендай в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Вегальта Сендай стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Хиросима прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Хиросима сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Хиросима в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Между командами Вегальта Сендай и Хиросима всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 