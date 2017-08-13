Регистрация

Йокогама — Саган Тосу прогноз и ставки от специалиста 13.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Орлеанс 11.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Легия 11.08 21:30 по МСК. Пяст #
Открыть доступ

Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
АТП теннис: АТП – Одиночные – Монреаль, Канада
до начала:
# Роберто Баутиста 11.08 21:30 по МСК. Роджер Федерер #
Открыть доступ

Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Халл 12.08 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
Открыть доступ

Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
Швеция футбол: Швеция Amateur – Аллсвенска
до начала:
# Хаммарбю 13.08 16:00 по МСК. Эстерсунд #
Открыть доступ

Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Ильичевец 13.08 17:00 по МСК. Карпаты #
Открыть доступ

"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Погон 14.08 19:00 по МСК. Лехия #
Открыть доступ

В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Волеренга 14.08 20:00 по МСК. Тромсе #
Открыть доступ

Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Карабах 15.08 19:00 по МСК. Копенгаген #
Открыть доступ

Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Йокогама — Саган Тосу прогноз и ставки от специалиста 13.08.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Йокогама – Саган Тосу, который будет сыгран между командами в 13.08.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 13:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Саган Тосу – две победы против одного поражения.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Йокогама – Саган Тосу коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

Свой последний матч клуб Йокогама провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Йокогама крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Саган Тосу. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Саган Тосу продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Саган Тосу крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Хозяева матча Йокогама – Саган Тосу предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Йокогама больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Лидс — Престон: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 12.08.17
Нефтчи — Карабах: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Азербайджана 12.08.17
Фигейренсе — Гояс прогноз профессионала 13.08.17
Рейнджерс — Хиберниан прогноз профессионала 12.08.17
Генчлербирлии — Кардемир Карабюк прогноз специалиста 12.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 