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|Орлеанс
|11.08 21:00 по МСК.
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|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
|Пяст
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|11.08 21:30 по МСК.
|Роджер Федерер
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|12.08 17:00 по МСК.
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|13.08 16:00 по МСК.
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|13.08 17:00 по МСК.
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|14.08 19:00 по МСК.
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|15.08 19:00 по МСК.
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Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
13-го августа 2017 года футбольному клубу Кавасаки на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Касима. По Москве данная игра стартует в 13:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Самый большой коэффициент в матче Кавасаки – Касима идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.
В этом сезоне футбольный клуб Кавасаки только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Кавасаки пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Кавасаки хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Футбольный клуб Касима в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Касима демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Касима забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Касима имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Кавасаки – Касима, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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