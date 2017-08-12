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Хаммарбю — Эстерсунд: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.08.17

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Польша футбол: Польша – Экстракласа
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# Роберто Баутиста 11.08 21:30 по МСК. Роджер Федерер #
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# Хаммарбю 13.08 16:00 по МСК. Эстерсунд #
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Хаммарбю — Эстерсунд: прогноз, ставки букмекера на матч. 13.08.17

13 августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Хаммарбю – Эстерсунд. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Хаммарбю, а вот игроки ФК Эстерсунд смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 16:00 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Хаммарбю – Эстерсунд, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.

На своем поле футбольный клуб Хаммарбю не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Хаммарбю находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Хаммарбю в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Эстерсунд совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Эстерсунд находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Эстерсунд выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Эстерсунд в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Хаммарбю – Эстерсунд, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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