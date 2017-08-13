Варберг — Броммапойкарна: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Швеции 13.08.17

Футболисты клуба Варберг готовятся до 13.08.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Броммапойкарна. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 16:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Варберг – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Варберг – Броммапойкарна, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Варберг слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Варберг был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Варберг выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Броммапойкарна пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Броммапойкарна находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Броммапойкарна намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Броммапойкарна в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Варберг – Броммапойкарна являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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