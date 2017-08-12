Химки — Волгарь прогноз профессионала на матч 13.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13 августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Химки и Волгарь. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Волгарь сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Химки. Начало данной игры произойдет в 16:00 по московскому времени.

В футбольном поединке Химки – Волгарь букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.9, на ничью выставили 3.6, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.2.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Химки не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Химки уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Волгарь постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча Химки – Волгарь предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Химки больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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