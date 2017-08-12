Полтава — Арсенал-Киев прогноз профессионала 13.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13 августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Полтава и Арсенал-Киев. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Арсенал-Киев сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Полтава. Начало данной игры произойдет в 18:00 по московскому времени.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Полтава – Арсенал-Киев неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Полтава отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Полтава еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Полтава пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Сейчас футбольный клуб Арсенал-Киев пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Арсенал-Киев одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Арсенал-Киев забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Так как хозяева поединка Полтава – Арсенал-Киев сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Полтава.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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