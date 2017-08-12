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|Орлеанс
|11.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Отличный вариант во французской Лиге 2. Наши статистические выкладки обязательно вас убедят!
|Легия
|11.08 21:30 по МСК.
|Пяст
Чемпион Польши стартовал в новом сезоне катастрофически. Когда прервется полоса неудач Легии?
|Роберто Баутиста
|11.08 21:30 по МСК.
|Роджер Федерер
Зацепит ли испанец первую победу в затяжной серии очных противостояний с Федерером?
|Халл
|12.08 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Выбираем ставку для поединка "Халл Сити" Леонида Слуцкого
|Хаммарбю
|13.08 16:00 по МСК.
|Эстерсунд
Готов отличный прогноз на матч Чемпионата Швеции. Коэффициент более чем привлекательный, а аргументы прочны как сталь
|Ильичевец
|13.08 17:00 по МСК.
|Карпаты
"Карпаты" едут в гости к новичку украинской Премьер-лиги - "Мариуполю"
|Погон
|14.08 19:00 по МСК.
|Лехия
В одном из матчей 5-го тура Чемпионата Польши встречаются «Погонь» и «Лехия». Делимся прогнозом на эту игру
|Волеренга
|14.08 20:00 по МСК.
|Тромсе
Разбираем игру Чемпионата Норвегии. Встречаются команды нижней части таблицы, что важно знать о них? Мы готовы поделиться информацией
|Карабах
|15.08 19:00 по МСК.
|Копенгаген
Плей-офф Лиги чемпионов. Есть уверенная ставка со средним коэффициентом
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Дукла Прага и Злин. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Злин сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Дукла Прага. Начало данной игры произойдет в 18:00 по московскому времени.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Дукла Прага – Злин, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.
По меркам национального чемпионата Дукла Прага это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Дукла Прага является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Дукла Прага пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Сейчас футбольный клуб Злин пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Злин одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Злин забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Дукла Прага – Злин, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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